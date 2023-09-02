Крымский мост могут поразить не только морскими дронами, но и с воздуха – новыми усовершенствованными украинскими ракетами.

Украина уже не раз за время вторжения продемонстрировала россиянам, что у нас есть средства для нанесения ударов по Крымскому мосту. Теперь переправа оказалась новой угрозой – речь идет о новых усовершенствованных ракетах Нептун, которые могут прилететь по Крымскому мосту.

Об этом в эфире Radio NV рассказал авиа-эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

По его словам, модернизированная украинская ракета Нептун имеет дальность до 400 километров, по крайней мере так было объявлено публично.

"Наземный вариант ракеты Нептун имеет дальность до 400 км и может нести 350 кг взрывчатки. Представьте себе прыжок тактико-технических характеристик, боевых характеристик. Морской вариант имел дальность на 100 км меньше и мог поднять только 150 кг взрывчатки, а здесь уже 350 кг, и повышенная дальность. При том, что остался контейнерный пуск, не нужно производить новую пусковую установку или в значительной степени модернизировать эту установку", - рассказал Валерий Романенко.

Как отмечает эксперт, кроме повышения дальности и способности к поражению, очень приятно, что удалось справиться с системой донаведения на терминальном отрезке.

"То есть, перед самим попаданием нужно ракету донацелить, чтобы она высокоточно поразила объект, и такой объект, как мост, потому что там плюс-минус 1 метр, и ракета пролетает мимо него. Эта ракета получила такую же систему наведения, как Storm Shadow и SCALP. То есть на терминальном отрезке инфракрасная камера сканирует объект, сравнивает с тем, что она должна поразить, с изображением в собственной библиотеке и донаводится на него. То есть, мы имеем ракету, которая способна уже с точностью до нескольких метров поражать объекты на всю глубину оккупированной территории", - подытожил эксперт.

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