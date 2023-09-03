В недавнем заявлении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война может закончится даже в 2023 году. Однако, есть три важных нюансы – поддержка Запада, ситуация на поле боя и перелом духа россиян.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко в эфире "Фабрики новостей" прокомментировал заявление президента.

По словам эксперта, факторы, которые озвучил президент, они присутствуют, однако, с деморализацией россиян пока вопрос не закрыт – они готовы дальше воевать и умирать.

"Ну, если мы говорим о поддержке мира, то она есть, как бы то ни было. Мы можем говорить о том, что нам хотелось бы больше, и мы знаем о каких аспектах идет речь – скорее и о самолетах, и о атакамсах, и о других видах оружия. Ну разумеется, в целом, поддержка она есть и важно ее сохранить. Я думаю, что большинство все-таки в мире понимает, что с Путиным, ну в том состоянии, в каком он есть, до уровня дискуссии, до которого он опускается, ну кто с ним будет вести какие-то переговоры", - говорит Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, многое также будет решаться на поле боя. И хотя, наступление не такое быстрое, как всем хотелось бы, оно успешно продолжается. Все будет зависеть исключительно от боевых действий, считает Мусиенко.

"Что касается деморализации россиян, я думаю, что она тоже присутствует. Однако здесь я бы сказал, что это еще не на том уровне, который позволял бы нам говорить о том, что у них все посыпалось, и все, там вся эта архитектура уничтожена, и они вообще потеряли способность вести войну. Еще нет", - подытожил Александр Мусиенко.

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