Офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.

"Мы сейчас с вами наблюдаем кульминацию, когда с обеих сторон напряжены максимально все силы, стянуты все средства. Сейчас у кого будет больше запас прочности, тот и победит в этой фазе. Если мы посмотрим события последних нескольких дней, то можно наблюдать, что с большим трудом, несмотря на отчаянное противодействие российской стороны, наступательное колесо начинает раскручиваться в пользу Украины, динамика возросла продвижения, освобождения населенных пунктов", — заявил Григорий Тамар.

По мнению эксперта , на данном этапе почти все резервы российской армии на Запорожском фронте уже использованы, и в случае прорыва ВСУ оккупантам особо нечем будет его заткнуть.

"Поэтому они и эвакуируют администрацию. А то, что Токмак является ключевым элементом победы на этом участке фронта, это сейчас уже понимает любой школьник, притом с обеих сторон. И тут важно понять, что это не потому, что Токмак какой-то важный индустриальный центр или как-то топографически имеет значение, а просто исключительно из стечения обстоятельств. Это крупный перекресток, крупный транспортный узел, железнодорожный узел, контроль над которым ставит под угрозу все снабжение. Можно упрощенно сказать: Токмак — это ключ к Мелитополю, а Мелитополь — это ключ к победе в этой военной операции", — добавил Григорий Тамар.

Последние новости Украины:

Назван населенный пункт, за который начнутся ожесточенные бои в ближайшее время.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Украине - россияне атаковали "Калибрами".

Кроме того, Politeka.net писала о подлом замысле оккупантов в Токмаке.