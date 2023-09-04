Китайский государственный сайт – картографический сервис стандартных карт недавно выпустил новый комплект географических карт за 2023 год, и на нем указано, что крупный Уссурийский остров, расположенный в Хабаровском крае РФ, признается полностью китайской территорией. Примечательно, что никакой реакции на это со стороны Кремля не было. Путин добровольно и по-тихому отдает Си Цзиньпину российские территории.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун.

По его словам, в России промолчали из-за этого Уссурийского острова, потому что сильно боятся нарушить сотрудничество с Китаем.

"Мы же видим, как они зависимы сейчас от импорта и от экспорта, и, если Китай уйдет с российского рынка, и там начнутся какие-то перебои со снабжением, особенно наиболее необходимой радиоэлектроники, это будет катастрофой. А реализация нефтепродуктов и газа, который просто никому не нужен? Ну это более-менее единственная возможность для них. Видите, они уже имеют огромные проблемы с Индией, и они не хотят эти проблемы, чтобы они переросли еще и на Китай", - говорит Виктор Ягун.

По словам эксперта, ситуация очень проста. Этот Уссурийский остров – он спорная территория. Еще в 2004 году Россия часть этого острова передала и подписала соглашение о передаче Китаю.

"Перед этим они передали еще какие-то острова, там еще после 91 года они там передали даже тот самый остров Дамацкий, который там в 69-м году погибли пограничники советские. То есть постепенно Китай восстанавливает справедливость по тем документам, которые когда-то Российская империя подписывала и Советский Союз утвердил. Я думаю, что все пойдет именно таким путем, которым идет – все спорные территории будут переданы Китаю. Не знаю, возможно это как раз один из тех методов оплаты, земля вместо валюты, или земля и валюта", - подытожил Ягун.

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