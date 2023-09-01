Китайский государственный сайт – картографический сервис стандартных карт выпустил новый комплект географических карт за 2023 год, и на нем указано, что крупный Уссурийский остров, расположенный в Хабаровском крае РФ, признается полностью китайской территорией. Это может свидетельствовать о том, что Китай постепенно и незаметно будет заявлять свои права на отдельные участки российской территории.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, эта карта с "присвоением" российских территорий говорит о том, что Китай зондирует почву и будет постепенно, шаг за шагом заявлять свои права на российские территории.

"Чем больше будет беспомощности у России, чем больше у них будет военных поражений и демонстрации слабости России, тем более жесткой будет позиция Китая. Китай будет просто брать свое – прямо или косвенно, будет диктовать свои правила и свои условия. Ну вот один пример наведу, в России уже смирились с тем, что центрально-азиатские страны, бывшая советская Средняя Азия, переходит фактически под политическое влияние Китая", - говорит Владимир Фесенко.

Политолог напомним, что весной кто-то из российских пропагандистов уже писал о том, что это цена за дружбу РФ с Китаем, за помощь Китая.

"Ну тогда чем-то придется жертвовать. Так у них хотели величия России, их не устраивала Европа, а сейчас фактически они превращаются в марионетку Китая, сателлиты Китая, которые вынуждены будут играть по китайским правилам", - говорит эксперт.

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