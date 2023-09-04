Как оказалось, Россия беззащитна, потому что они сами поверили в то, что на них никто нападать не будет.

На днях в японских СМИ появилась информация о том, что из Курильских островов россияне вывезли зенитно-ракетные комплексы, которые они там установили еще три года назад, в 2020-м году. Японские аналитики предсказывают, что перебросят эти системы ПВО поближе к границе с Украиной. Если мыслить категориями россиян, они всегда считали, что кто вообще может представлять угрозу для Российской Федерации.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, у России никогда не было достаточного количества систем противовоздушной обороны.

"Ведь, знаете, ну если мыслить категориями россиян, они всегда считали, что кто вообще может представлять угрозу для Российской Федерации. Собственно, территория РФ она беззащитна на сегодняшний момент, как для ударов с воздуха, так и других ударов – там с моря, или с суши. Поэтому перенос этих комплексов с Дальнего Востока на европейский континент, ну есть свидетельством того, что Россия осознает уязвимость своих позиций и уязвимость своей противовоздушной обороны", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает военный эксперт, они в РФ сейчас используют все имеющиеся у них ресурсы, все, которые только у них есть.

"Политическое руководство России, несмотря на такие агрессивные пропагандистские заявления, что якобы Россия окружена кольцом врагов, оно прекрасно знает, что на них никто нападать не собирается. И потому они себе могут позволить перебрасывать силы и средства противовоздушной обороны из Востока, оголяя фактически Дальний Восток перед возможным вторжением, перед возможной аннексией. Не следует забывать, что на всех китайских картах Дальний Восток обозначен, как китайская территория", - говорит Грабский.

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