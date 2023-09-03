Чем больше и быстрее мы получим такое современное вооружение, тем скорее сможем решить задачу поражения вражеской армии.

Изменение хода событий в Украине зависит от успешного преодоления российской армии на поле боя, что может оказать серьезное психологическое и моральное воздействие на общество рф и пробудить его к новой реальности.

Для достижения победы на поле боя необходимо обеспечить украинскую армию современным вооружением, добавил эксперт.

"Исход боевых действий на поле боя может измениться только благодаря передовому вооружению, включая мобильные, дальнобойные и высокоточные системы.

Это может включать в себя западные модели самолетов, оперативно-тактические ракетные комплексы, которые мы по-прежнему запрашиваем, но еще не получили, и высокоточные дальнобойные боеприпасы для систем HIMARS с дальностью стрельбы до 150 км, включая кассетные варианты" - делится эксперт.

Он подметил, чем больше и быстрее мы получим такое современное вооружение, тем скорее сможем решить задачу поражения вражеской армии.

Эксперт поделился также, ВСУ продемонстрировали успешное продвижение на Мелитопольском направлении, 22 августа украинские бойцы вступили в поселок Роботино и успешно организовали эвакуацию местных жителей. 27 августа также поступили сообщения о сильном продвижении ВСУ из Роботино в направлении Новопрокопки.

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