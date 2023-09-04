Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
ВСУ, по ее словам, не дают врагу продвигаться вперед.
«Количество обстрелов со стороны россиян остается высоким», - подчеркнула Маляр.
В свою очередь украинский защитник, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», рассказал, что под Купянском «наши сходили в контратаку».
Как следствие – оккупанты понесли потери, некоторые локации были зачищены.
«Демон» также рассказал, что оккупанты испугались, «ибо некоторые били по них из тыла, они не ждали, а некоторые зашли в тыл и тупо поубивали».
"Так бывает, и так будет", - заверил "демон".
Добавим, что Маляр также сообщила о ситуации на Бахмутском направлении.
Там, по ее словам, противник ведет оборону с целью сдерживания продвижения наших войск и безуспешно предпринимает попытки восстановить утраченное положение в районах Клещеевки, Курдюмовки, Озаряновки Донецкой области.
«В районе Клещеевки есть определенные успехи. В общей сложности освобождены под Бахмутом 47 кв.км. В течение прошлой недели освобожденная площадь увеличена на 3 кв.км», – констатировала Маляр.
В свою очередь военнослужащий 210 ОСБ "Берлинго" с позывным "Балу" уверял, что украинские защитники не дают отдохнуть врагу в Бахмуте:
«… Черви как всегда снимают видео в центре города, дальше не идут снимать. На Ставочку продолжается война птичками, наши ребята держатся!».
Также боец рассказывал, что оккупанты "подвезли мясо в мечтах выбить нас".
«В районе Берховки ребята держатся, штурмовали наши позиции (откатились). В районе Клещеевки закрепленные позиции остаются за нами, также подъехали наши ребята. По самому городу – без изменений, позиционные бои», – рассказывал «Балу» о ситуации.
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