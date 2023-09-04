Минулої ночі російські загарбники атакували ще один мирний населений пункт України.

Так, вночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли с. Шийківка Ізюмського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю їдальні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також повідомляється, що протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

«Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.

В с. Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано два приватних домоволодіння», - розповіли в ОДА про наслідки нових безжальних атак.

Крім того, під вогнем ворога перебували інші населені пункти.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Нагадаємо, що минулої ночі ворог також вдарив по Одещині.

Додамо, що з ворожої атаки ранок почався на Дніпропетровщині.

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«Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються», - повідомляли в Дніпропетровській ОДА.

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