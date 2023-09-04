В районе Бахмута российские оккупанты продолжают свои попытки предотвратить продвижение передовых подразделений ВСУ в сторону "дороги на Горловку".

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, там же, где было зафиксировано развертывание отдельных подразделений 4-й омсбр противника между с.Одрадовка и дорогой в сторону с.Зайцево, замечены подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Таким образом, заключает Машовец, противник уже близок к тому, чтобы ввести на этом направлении в бой все три своих десантно-штурмовых бригад, которые существуют в его воздушно-десантных войсках.

83-я и 11-я одшбр уже задействованы, - отметил также Машовец.

«Такая "суета" с резервами со стороны противника к югу от Бахмута вызвана двумя основными причинами. Судя по всему, передовые подразделения ВСУ постепенно полностью берут под контроль собственно с.Клещиевка. В районе с.Андреевка, у противника наметился очередной "серьезный кризис" тактического уровня», - анализирует в своем телеграм-канале происходящее на этом участке фронта Машовец.

Однако, обращает внимание военный аналитик, важны следующие факторы - Наличие\отсутствие существенных изменений в составе группировки войск противника, действующей на этом направлении, а также степень влияния их на ситуацию на других операционных направлениях (или хотя бы на соседних).

«В этом отношении, стоит констатировать 2 вещи. Противник не только не уменьшает состав своей "бахмутской" группировки, а время от времени, даже добавляет к нему отдельные части и подразделения, из состава оперативных резервовГВ "Юг"

Его упрямое желание "удержать Бахмут" при любых обстоятельствах... уже дает о себе знать. По крайней мере, "под Токмак" он потащил войска не отсюда, а с Лиманского направления (это больше неудобно, дольше и вообще будет иметь более негативные последствия, чем это было бы, если бы 1-2 своих одшбр противник отправил отсюда в состав ГВ "Восток")», - поясняет Константин Машовец.

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