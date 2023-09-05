ВСУ прорвали основную линию обороны российских оккупантов и выходят на резервную линию, которая не на столько мощная, как первая. Это позволит расширить площадку для маневров, к тому же здесь меньшие минные поля.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, прорыв первой линии обороны противника очень важен в том контексте, что около резервной линии есть больше возможностей для маневров наших войск.

"Потому что сами понимаете, прогрызать коридоры в сплошных минных полях это чрезвычайно сложное дело, и это такая узенькая полоска земли, через которую могли просачиваться наши подразделения. Но не шла речь о массированном перебрасывании уже ударных сил и средств, имеется ввиду танков, бронированных машин. Здесь, с выходом на другую линию обороны, мы все же имеем не такие плотные минные поля, и их легче будет разминировать", - говорит Сергей Грабский.

Теперь же, по словам эксперта, мы получаем возможность совершения маневров нашими уже бронетанковыми и механизированными подразделениями. Это позволит расширять этот коридор давления.

"Ну и в принципе уже создавать предпосылки для оперативного прорыва, и уже выхода, как говорят военные, на оперативное пространство. То есть продвижение дальнейшее и более стремительное, я бы сказал, уже к побережью Азовского моря или на другие определенные направления. Такие как Токмак, такие, как Мелитополь, если мы говорим о Запорожском направлении. Ну, а на бердянском направлении дальше на юг – на юг уже к Бердянску", - добавил Грабский.

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