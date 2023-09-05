Российские оккупанты не могут отступить из Бахмута, а ВСУ это используют в своих целях.

Вооруженные силы Украины притягивают оккупантов в Бахмут, чтобы они не перебрасывали свои подразделения на другие более важные направления фронта.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, для украинской армии не так важно освободить остатки разрушенного Бахмута, намного важнее удерживать здесь подразделения оккупантов, чтобы их не перебрасывали на более важные направления.

"Мы действуем настолько, насколько это позволяет нам обеспечивать выполнение именно этой задачи. То есть давление настолько мощное, и насколько противник боится отступить, для них это знаете, Бахмут имеет такое политическое значение. И поэтому они не могут его сдать, отступить. И мы действуем там, ну если хотите, способом такого магнита, который притягивает к себе войска противника, не давая им возможности отступить с этого направления и перегруппироваться на другие направления", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, замысел не в том, чтобы мы восстановили контроль над Бахмутом, а в том, чтобы не допустить отвода противника.

"Ну и в параллели давайте не забывать другу важную задачу нашей армии – это освобождение нашей территории. И это так же происходит. В последнее время, да, есть сложности, безусловно, противник пытается получить эту территорию. Но давление, которое мы осуществляем, помогает нам как раз и продвинуться, и не допустить отвода своего противника, и уничтожать противника, конечно", - подытожил Грабский.

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