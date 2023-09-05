Количество ракетных ударов в последнее время сократилось, это может быть связано с тем, что РФ копит ракеты.

Сейчас в России производят больше ракет чем выпускают по Украине и нашей инфраструктуре. Оккупанты то ли накапливают ракеты, то ли пытаются восстановить те ресурсы, которые они разбазарили.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Арти Грин.

По его словам, как свидетельствую данные украинской разведки, количественные запасы высокоточных ракет у россиян сейчас дошли критической отметки по снижению.

"Судя по данным, которые публикуют наш ГУР, там до 10 процентов некоторые позиции дошли, остаточное количество. То есть, они у них есть, но их мало. А у нас наоборот – наращивается ПВО. И новые расчеты, которые на новом вооружении ПВО сейчас ведут боевое дежурство, я бы сказал, я уверен, что и квалификация растет. Поэтому мы выиграем. И чтобы они там не хотели, я думаю, что они как бы уже существенного урона Украине не принесут", - говорит Арти Грин.

Также военный эксперт напомнил об атаке дронов на Псковский аэродром в РФ, в ходе которой было уничтожено несколько очень важных транспортных самолета. По словам Арти Грина, очевидно, что эти удары наносились небольшими дронами, и вполне возможно, что их запускали с территории самой РФ.

"С территории России, а почему бы и нет. Сейчас, в связи с такой достаточно уже затяжной войной для всех, кто умеет мыслить, очевиден финал и итог этой войны. Достаточно много на территории РФ людей, готовых сотрудничать с украинскими спецслужбами. Гораздо больше, чем было, например, полтора года назад", - считает эксперт.

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