Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, по селу Чернещина Изюмского района враг нанес два удара управляемыми авиабомбами.

«Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома», – рассказали в ОГА.

Пострадавших, к счастью, нет.

Кроме того, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В селе Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом повреждено здание столовой, произошел пожар. Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Сеньковка Купянского района произошел лесной пожар в Сеньковском лесничестве.

Еще один взрыв прогремел в селе Одноробовка Богодуховского района. Там, во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82.

"Тракторист телесных повреждений не получил", - сообщили в Харьковской ОГА.

Напомним, россияне активно используют управляемые авиабомбы.

Почти ежедневно они обстреливают ими Херсонщину, наносят авиаудары по Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Эти авиабомбы летают на десятки километров и наносят большие разрушения, чем ракеты.

По словам экспертов, в армии РФ есть значительный запас обычных авиационных бомб, в том числе ФАБ-500, позволяющий перерабатывать их на управляемые – такая модернизация стоит значительно дешевле, чем изготовление ракет.

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