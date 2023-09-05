Столична поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів.

Як пише Politeka.net з посиланням на КМВА, минулої ночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів.

«Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась — знов хибні виклики. Тож прошу мешканців столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх - цього хоче ворог. Але не отримає….», - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, раніше надійшла інформація про нібито замінування ТРЦ.

«Як і очікувалося, інформація щодо замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва виявилася хибним викликом», - повідомили в КМВА.

Також нагадаємо, що 1 вересня та четвертого були хибні мінування усіх шкіл Києва.

«Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить…», - запевняли в КМВА.

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Також нагадаємо, що страшна пожежа спалахнула в багатоповерхівці в Києві.

Крім того, Politeka.net писала, що пасажирський потяг зійшов з рейок.