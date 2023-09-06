В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Сочи, где встретился с российским диктатором Путиным. Встреча глав государств длилась несколько часов, однако никаких договоренностей по ключевому вопросу – зерновой сделку – достичь не удалось.

По словам политолога Александра Морозова, президентам не удалось договориться о разблокировке коридора для вывоза украинского зерна через Черное море. Более того, ситуация в Черном море осенью и зимой может еще больше обостриться.

"А ведь реально впереди вовсе не разблокирование поставок сельхозпродукции, а обострение войны в Черном море. Это все очень хорошо чувствуют, поскольку ситуация там только ухудшается, а не улучшается", - говорит Александр Морозов.

Как считает политолог, в осенний и зимний период не стоит ждать новых транспортных коридоров по Черному морю, причем это касается как украинских, так и российских кораблей. Более того, вероятно, Россия усилит свои обстрелы, которые уже активно идет.

"И ведь эти обстрелы, которые ведет Москва, уже даже не являются формой шантажа с целью достижения какого-то результата. Раньше мы могли говорить, что Кремль обстрелял порты для того, чтобы показать, что надо вернуться к зерновой сделке. Нет, сейчас ситуация обратная. Кремль, на мой взгляд, обстреливает порты просто с целью уничтожения зерна и терминалов, чтобы создать Украине тяжелые проблемы с поставками", - говорит политолог.

По материалам "Новое время".

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