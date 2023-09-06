Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Искренние соболезнования родным и близким…», - сообщили в Одесской ОГА.

Также сообщается, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Тем временем под ракетной атакой оказался Киев, в столице гремят взрывы – работает ПВО.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты», – предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

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Эксперт указал на важные изменения на фронте.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам - известно количество раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома разлетелись в щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.