Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОГА, в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.
«К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.
Искренние соболезнования родным и близким…», - сообщили в Одесской ОГА.
Также сообщается, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.
Тем временем под ракетной атакой оказался Киев, в столице гремят взрывы – работает ПВО.
«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты», – предупредил мэр Киева Виталий Кличко.
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Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам - известно количество раненых.
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