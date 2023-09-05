Донецьку область і вдень і вночі стрясають нові страшні вибухи, росіяни б’ють ракетами і артилерією.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Донецьку ОДА, Вугледар зазнав три авіаударів і 30 артобстрілів, під вогнем також перебувала Максимівка.

«На Донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці. Вночі росіяни обстріляли Дальнє Курахівської громади, Красногорівку і Максимільянівку Мар'їнської громади і Очеретине», - повідомили в ОДА.

На Горлівському напрямку зранку ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці.

Внаслідок цієї атаки пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

Відомо про одну поранену людину.

У Торецьку внаслідок нових атак поранено 1 людину, пошкоджено будинок.

«У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді зруйновано будинок у Зарічному, пошкоджено 3 будинки у Торському. У Сіверську пошкоджено 3 будинки», - розповіли в ОДА про атаки.

Загалом за добу росіяни поранили двох мешканців Донецької області.

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