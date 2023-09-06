Украина подверглась очередной вражеской атаке, однако далеко не все цели удалось сбить – и этому есть веские причины.

Комментируя новый жестокий налет, в том числе и дронами-камикадзе Shahed-136, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что из 25 дронов было сбито 15.

«…Это не является некой тайной под семью печатями, что ПВО в Одесской области имеет менее эшелонированный характер, нежели вокруг самой Одессы. Это обусловлено не только тем, что Одесса это областной центр, но и тем, что именно она находилась под основным ударом с 2022.

В свою очередь, районы, особенно Измайльский и Ренийский, опасность обходила стороной. Потому, упор из имеющихся средств и делался на Одессе. В свою очередь, достаточного количества средств, для закрытия воздушного пространства над всей областью - нет. Но если бы только это было проблемой...», - отмечает Коваленко в своем телеграм-канале.

По словам военного аналитика, оккупанты для ударов по Измаилу и Рени используют Дунай. При этом, их маршрут пролегает в близости от границы с Румынией и дроны периодически пересекают воздушное пространство (ВП) страны члена НАТО, дабы безопаснее достигнуть цели.

«Мы не можем сбивать цели в ВП Румынии. В свою очередь Румыния пока не демонстрирует готовность за счёт своих ПВО сбивать опасные цели, пересекающие её ВП. Более того, официальные румынские лица как долбящие дятлы продолжают ретранслировать мантру "у нас ничего не падало", хотя зафиксирован факт падения Shahed-136 западнее Плауру!», - подчеркивает Коваленко.

Военный аналитик поясняет, что украинские ПВО делают все для уничтожения вражеских целей, но средств нехватает.

«Украине нужно больше ПВО! Или предоставляйте быстрее и больше средств ПВО, или помогайте сбивать хотя бы в своём ВП. Или, как вариант, одолжите своё ПВО тем, кто им умеет пользоваться», - призывает международных партнеров Украины Александр Коваленко.

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