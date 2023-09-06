Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМВА.
Метою російських загарбників було вбивство цивільного населення і руйнування інфраструктури.
Також повідомляється, що ця ракетна атака була комбінованою.
«І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного», - розповіли в КМВА подробиці атаки.
Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Одещину - під вогнем опинився Ізмаїльський район.
Окупанти атакували безпілотниками.
На жаль, внаслідок атаки є загиблий - співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.
У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
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Також повідомлялось, що контрнаступ набирає обертів.
Крім того, Politeka.net писала, що житло українців розлетілося на друзки після жорстокої атаки "Ураганів".