Нова атака на українську столицю була комбінованою.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в КМВА.

Метою російських загарбників було вбивство цивільного населення і руйнування інфраструктури.

Також повідомляється, що ця ракетна атака була комбінованою.

«І знов атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району саратовської обл., з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного», - розповіли в КМВА подробиці атаки.

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни також атакували Одещину - під вогнем опинився Ізмаїльський район.

Окупанти атакували безпілотниками.

На жаль, внаслідок атаки є загиблий - співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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Також повідомлялось, що контрнаступ набирає обертів.

Крім того, Politeka.net писала, що житло українців розлетілося на друзки після жорстокої атаки "Ураганів".