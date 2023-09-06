Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, на данный момент известно о 16 погибших, десятки человек травмированы.

«ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным», – рассказали в МВД.

Российские захватчики ударили по рынку, когда там было много людей.

«Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзкость подлости. Полномасштабный изувер.

К настоящему времени удар российских террористов убил 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще вырасти...», – прокомментировал атаку президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что среди погибших есть ребенок.

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Масштабный пожар вспыхнул после удара по Одесской области.

Также сообщалось об особенностях "необычной атаки" на Киев.

Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.