Военно-морские силы, СБУ, Силы обороны Украины смогли открыть морской фронт в Черном море и разблокировать ситуацию с торговыми судами без помощи посредников, типа Эрдогана или ООН.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

По его словам, зерновая сделка сначала была навязана Россией Украине, затем РФ сама из нее вышла. Тем временем Украина открыла морской фронт в Черном море и уже есть первые успехи.

"Мы видим, что Россия на зерновую сделку не идет, но удар по рейду Новороссийска, удар по российскому судну, удар по Крымскому мосту – это работает СБУ, работают Военно-морские силы с Силами обороны Украины. И в результате Украина сама по себе прорвала эту морскую блокаду, и уже четыре судна из украинских портов ушли. То есть, работают ВСУ, бьют россиян, они вынуждены прятаться уже в Черном море, а Мининфраструктуры разработал свой проект", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам политолога, теперь Украина начинает все-таки освобождать морскую торговлю, что тоже очень хорошо. И фактически Украина сама освобождает судоходство гораздо эффективнее, чем это делает Эрдоган или ООН. Морской фронт тоже мы открыли, работаем успешно, считает эксперт.

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