Украинские спасатели предупредили людей об ужасной угрозе и рассказали, как поступить.

В ГСЧС сообщили, что около 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения в результате действия боеприпасов.

«Это данные Минреинтеграции с начала полномасштабного вторжения врага в Украину. Цинизму оккупантов, к сожалению, нет предела. Покидая нашу землю, они минируют все на своем пути», - сообщили в ГСЧС Украины.

Оккупанты минируют все - детские игрушки, бытовые вещи, даже обычный стаканчик от кофе.

«Враг использует все, чтобы причинить нам боль и страдания», - отметили спасатели.

В ГСЧС призывают украинцев – если видите что-то подозрительное, помните три простых правила, которые спасут вашу жизнь: Не подходите! Не трогайте! Звоните 101!

Добавим, в Харьковской ОГА сообщили, что в результате действия взрывных устройств пострадали еще три человека.

В районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались два лесника 25-ти и 29-ти лет.

«Госпитализированы в состоянии средней тяжести», – рассказали в Харьковской ОГА о новой трагедии.

Кроме того, возле с. Ольховатка Купянского района на взрывоопасном устройстве подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован с взрывным ранением.

Раньше возле с. Одноделовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82.

К счастью, тракторист телесных повреждений не получил.

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Также сообщалось, что россияне авиабомбами сравняли детский сад с землей.

Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.