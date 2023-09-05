Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, по селищу Чернещина Ізюмського району ворог завдав два удари керованими авіабомбами.

«Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку», - розповіли в ОДА.

Постраждалих, на щастя, немає.

Крім того, минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Ще один вибух пролунав у селі Одноробівка Богодухівського району. Там під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82.

«Тракторист тілесних ушкоджень не отримав», - повідомили в Харківській ОДА.

Нагадаємо, росіяни активно використовують керовані авіабомби.

Майже щоденно вони обстрілюють ними Херсонщину, завдають авіаударів по Чернигівщині, Сумщині та Харківщині. Ці авіабомби літають на десятки кілометрів та завдають більших руйнувань, ніж ракети.

За словами експертів, в армії РФ є значний запас звичайних авіаційних бомб, зокрема ФАБ-500, що дозволяє перероблювати їх на керовані — така модернізація коштує значно дешевше, ніж виготовлення ракет.

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