По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, в районе Соледара противник усилил подразделения 137-го парашютно-десантного полка двумя батальонами "добровольцев" - БАРС-29 "Невские" и "газпромовской"чвк в виде батальона "Поток".

«Очевидно, что противник пытается не допустить прорыва своего рубежа обороны между Краснополовкой и Яковлевкой с севера в сторону г.Соледар, поэтому пытается эшелонировать свои войска (силы) по этому направлению», - пояснил замысел Машовец в своем телеграм-канале.

Ранее в новой сводке Института изучения войны констатировали, что ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении и продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области.

Аналитики Института со ссылкой на Генштаб сообщали, что украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

Также стало известно, что большая часть техники, переданная Украине для контрнаступления, остается невредимой.

Западный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию Тhе Guardian, что СМИ не следует зацикливаться на том, сколько сотен метров было освобождено за день, ведь Украина добивается постепенного, но методичного прогресса в контрнаступлении.

Также он добавил, что большее количество танков и боевых машин, переданных Западом в начале этого года, остаются неповрежденными.

Последние новости Украины:

Число жертв и раненых стремительно растет - украинцев предупредили о смертельной угрозе.

Кроме того сообщалось о печальных последствиях нового налета "Шахедов".

Напомним также, что от домов после новых жестоких атак россиян не осталось даже стен.