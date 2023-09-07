Українські рятувальники попередили людей про жахливу загрозу і розповіли, як діяти.

В ДСНС повідомили, що майже 250 людей загинуло, ще близько 500 отримали поранення в результаті дії боєприпасів.

«Це дані Мінреінтеграції від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Цинізм окупантів, на жаль, немає меж. Покидаючи нашу землю, вони мінують все на своєму шляху», - повідомили в ДСНС України.

Окупанти мінують усе - дитячі іграшки, побутові речі, навіть звичайний стаканчик від кави.

«Ворог використовує все, аби завдати нам болю та страждань», - зазначили рятувальники.

В ДСНС закликають українців - якщо бачите щось підозріле, пам’ятайте три прості правила, що врятують ваше життя: Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101!

Додамо, в Харківській ОДА повідомили, що внаслідок дії вибухових пристроїв постраждали ще троє людей.

В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років.

«Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», - розповіли в Харківській ОДА про нову трагедію.

Крім того, біля с. Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням.

Раніше біля с. Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82.

На щастя, тракторист тілесних ушкоджень не отримав.

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Також повідомлялось, що росіяни авіабомбами зрівняли дитячий садок із землею.

Нагадаємо також, що була названа ділянка, куди окупанти намагаються заманити резерви ЗСУ.