Подразделения Вооруженных сил Украины проходили обучение в разную погоду и в разные времена года, поэтому все завит не только от погоды, но и от профессионализма наших военных.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, погода, безусловно может и сказываться на наступательных действиях, но есть особенность.

"Ну то есть пока вот на Запорожском направлении после того, как вода ушла, то за лето в общем-то в достаточной степени подсыхает. Но тут вопрос какая степень достаточности. То есть это выдерживает базовый натовские танки на 70 тонн плюс-минус или нет для того, чтобы использовать. А потом еще вопрос в том, чтобы вывести их на эти территории, необходимо форсировать Днепр. Это ту операцию, которую россияне говорят, что Силы обороны Украины никогда не смогут выполнить. Задача непростая, но предпосылки для преодоления этой преграды водной есть и перспективы там также остаются", - говорит Игорь Романенко.

По словам эксперта, особенность погодная еще заключается в том, что на юге песчаная почва. В этом регионе дождь не так влияет на возможность передвижения, как, например, в регионах с черноземом.

"То есть там передвижение техники все-таки в большей степени возможно, чем это делается там на чернозем. То есть, такого рода возможности, несмотря на дождливую погоду, остаются", - считает Романенко.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что наши бойцы проходили обучение в разных условиях и при разной погоде.

"Перед войной интенсивно проводились учения круглогодично Силами обороны Украины, выполняя задачи, в том числе и осенью, и зимой, и летом. Погодные условия и дорожные условия они же влияют и на действия наших сил, и на действия противника тоже. Поэтому здесь вопрос учитывает погодные условия, но преодолевать их и выполнять задачи будут с учетом уровня профессионализма и подготовленности подразделений частей Сил обороны Украины", - подытожил Романенко.

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