Российские войска готовятся к реваншу на линии Купянск-Лиман. И для этого оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают на этот участок фронта части 25 армии. Враг хочет перехватить инициативу на Востоке, на восточном направлении фронта, потому что "мяч" пока на нашей стороне.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политолог и военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов.

По его словам, действительно, Украина давно играет в инициативу, однако враг пытается взять реванш и готовится к этому. На поле боя, как и в футболе – не забиваешь ты забивают тебе.

"На данный момент они пытаются перехватить инициативу, но у них не получается, недостаточно резервов. Они пытаются кого-то куда-то перебрасывать и, даже готовясь к реваншу на Купянско-Лиманском направлении, они вынуждены оттуда кого-то снимать и перебрасывать на южное направление, чтобы там остановить прорыв на юге", - рассказал Кирилл Сазонов.

По словам военного, ранее даже ходили разговоры о том, что оккупанты планируют снять с Бахмута ряд подразделений, более опытных, и перебросить на восточное направление. Однако, позже эту информацию вроде опровергали, что нет, остаются все здесь.

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