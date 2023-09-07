Российские военные нанесли авиаудар по Ольговке Херсонской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонщины.
"В результате мощных взрывов повреждены шесть частных домов", - рассказали в полиции о последствиях.
Также под вражескими обстрелами находились Садово, Кизомыс, Токаревка, Берислав, Новокаиры, Бургунка и Змиевка.
Как следствие - повреждена территория завода, частные дома и хозяйственные постройки, зажигательными снарядами уничтожены солнечные панели и гаражи, произошло возгорание сухой травы.
Под огнем окупантов остается Херсон - повреждены многоэтажные и частные дома, магазины и асфальтное покрытие. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.
Добавим, что стало известно об очередном и страшном злоумышленнике захватчиков в Херсонской области.
Сегодня российская армия атаковала Одрадокаменку. Пострадали местные жители.
Сначала по населенному пункту ударила вражеская артиллерия, сообщили в Херсонской ОГА.
Под обстрел попал 50-летний мужчина. Односельчане, пытаясь его спасти, доставили мужчину в больницу, но медики оказались бессильными – травмы оказались слишком тяжелыми.
Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет был сброшен с беспилотника.
Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет.
Раненые в больнице.
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Оккупанты готовят реванш - названо опасное направление.
Также сообщалось, что украинцев предупредили о страшной угрозе – количество раненых и жертв растет.
Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.