Российские военные нанесли авиаудар по Ольговке Херсонской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонщины.

"В результате мощных взрывов повреждены шесть частных домов", - рассказали в полиции о последствиях.

Также под вражескими обстрелами находились Садово, Кизомыс, Токаревка, Берислав, Новокаиры, Бургунка и Змиевка.

Как следствие - повреждена территория завода, частные дома и хозяйственные постройки, зажигательными снарядами уничтожены солнечные панели и гаражи, произошло возгорание сухой травы.

Под огнем окупантов остается Херсон - повреждены многоэтажные и частные дома, магазины и асфальтное покрытие. К счастью, пострадавших среди мирных жителей нет.

Добавим, что стало известно об очередном и страшном злоумышленнике захватчиков в Херсонской области.

Сегодня российская армия атаковала Одрадокаменку. Пострадали местные жители.

Сначала по населенному пункту ударила вражеская артиллерия, сообщили в Херсонской ОГА.

Под обстрел попал 50-летний мужчина. Односельчане, пытаясь его спасти, доставили мужчину в больницу, но медики оказались бессильными – травмы оказались слишком тяжелыми.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет был сброшен с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет.

Раненые в больнице.

Последние новости Украины:

Оккупанты готовят реванш - названо опасное направление.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о страшной угрозе – количество раненых и жертв растет.

Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.