Война может закончится и в этом году, все будет зависеть от той степени помощи, которую они нам оказывают наши западные партнеры. Если помощь будет быстрой и в нужном объеме, то есть шансы получить победу до конца года.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

По его словам, украинская победа во многом зависит от поставок западного вооружения. Если будет масштабная и быстрая помощь, то война может закончиться хоть в этом году.

"Но пока масштабную и быструю помощь мы не наблюдаем. До сих пор от американцев нет ATACMS, до сих пор от американцев нет даже заявленных Abrams. Вот снаряды с обедненным ураном, якобы уже полгода назад не давали, а теперь уже дают, но к тем танкам, которых нет. Можно завести тут сколько их угодно, а нету танков чтобы применять, а нету самолетов базовых, чтобы выполнять задачи по их требованию, и по их боевых документах", - говорит Игорь Романенко.

Как отмечает эксперт, поэтому украинским Силам обороны приходится решать эти вопросы здесь, исходя из ситуации, которая складывается на фронте.

"Поэтому, я думаю, ну как минимум задача этого года для Сил обороны Украины – выйти на позиции, которые позволят хотя бы огневым поражением пересечь этот коридор от России в Крым. А по максимуму – выйти на эти рубежи и на северные границы Крыма непосредственно войсками", - говорит военный эксперт.

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