Генерал Сырский заявил, что враг сейчас завершает подготовку штурмовых отрядов, а кроме того заменяет войска на части 25-й армии, которые были сформированы и переброшены с российской территории, то есть активно привлекают резервы. Оккупанты будут использовать ту же тактику, что и в Бахмуте, и им, как и раньше плевать на личный состав армии.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, для нас угрозы остаются те же, они ни на секунду не изменилось, и врага нельзя никоим образом недооценивать

"В части свежих резервов у них определенный человеческий потенциал есть, и он еще будет очень большим. Согласно открытыми источникам, они утверждают, что их мобилизационный ресурс составляет в пределах 1,5 млн человек. Это достаточно много, хоть бы какого низкого качества он не был, все же его придется перебить. И понимаем, что они делают ставку на такие гигантские "мясные волны". Они очень актуально и тщательно апробировали эту технику в Бахмуте", - говорит Петр Черник.

При этом эксперт добавляет, что и в этом нет ничего нового для россиян. Такую тактику использовал во время Второй мировой войны Жуков. Другой вопрос в том, хватит ли у оккупантов технических ресурсов, чтобы обеспечить свое пушечное мясо.

"Ну на мой взгляд, не совсем. Скажем 40-тысячный армейский корпус полноценно по их нормативам нужно обеспечить более 800 танков, свыше 2,5 тысяч бронированных машин, и более тысячи артиллерии. Танков они имеют едва ли 500, а по всей линии фронта 2 тысячи если есть, это для них будет хорошо. Бронированных машин вообще в пределах 500 единиц на этом направлении. То есть, если сумеют этот контингент обеспечить до штатной нормы в пределах 50-60% это для них будет хорошо. И они никогда не считались с жизнью своего солдата", - говорит Петр Черник.

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