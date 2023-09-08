Оккупанты как раз успели отремонтировать пролет Крымского моста, который был поврежден во время предыдущей атаки.

В ближайшее время стоит ожидать нового удара по Крымскому мосту, так у Украины появились ракеты, которые до него достанут. А оккупанты тем временем как раз успели отремонтировать пролет, который был поврежден во время предыдущей атаки.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, после прошлой атаки россияне достаточно быстро восстановили повреждения на Крымском мосту. Однако, это значит, что вскоре будет новый удар с нашей стороны.

"То есть, в ближайшее время, я так понимаю, готовность есть уже по следующему удару по Крымскому мосту. Я думаю мы его увидим, сейчас уже есть некоторое понимание того, что у нас ракеты появились дальности до 700 км. Даже "Нептун" уже с дальностью до 400 километров, он достанет до Крымского моста, здесь дело техники и количества ракет", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, в этот раз украинские силы должны будут использовать больше двух ракет, надо хотя бы десять. Часть ракет будет сбита российскими ПВО, однако, часто все же долетит до Крымского моста, считает эксперт.

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