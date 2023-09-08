Так, в Сумской области и Сумах была объявлена ракетная опасность, пишет Politeka.net. Жители Сум сообщали о звуках взрывов.
В Сумской ОВА призвали людей пройти в укрытие и сообщали, что работает ПВО.
Также взрывы раздавались в Одесской области – россияне атаковали «Шахедами».
Сообщалось, что было зафиксировано движение БпЛА в направлении Юга Одесчины из акватории Черного моря.
Позже появились сообщения о повторной опасности с моря для Одесской области. Также воздушная тревога снова была объявлена в Николаевской области.
Утром взрывы прогремели в Запорожье. Местные сообщают, что тревогу объявили уже после взрыва.
В Запорожской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
«Ракетная опасность!», – предупреждают в Воздушных Силах ВС Украины.
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