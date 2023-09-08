Прошлая ночь была совсем не спокойной на территории Украины, враг снова атаковал.

Так, в Сумской области и Сумах была объявлена ​​ракетная опасность, пишет Politeka.net. Жители Сум сообщали о звуках взрывов.

В Сумской ОВА призвали людей пройти в укрытие и сообщали, что работает ПВО.

Также взрывы раздавались в Одесской области – россияне атаковали «Шахедами».

Сообщалось, что было зафиксировано движение БпЛА в направлении Юга Одесчины из акватории Черного моря.

Позже появились сообщения о повторной опасности с моря для Одесской области. Также воздушная тревога снова была объявлена ​​в Николаевской области.

Утром взрывы прогремели в Запорожье. Местные сообщают, что тревогу объявили уже после взрыва.

В Запорожской и Днепропетровской областях объявлена ​​воздушная тревога.

«Ракетная опасность!», – предупреждают в Воздушных Силах ВС Украины.

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Напомним также, что прорыв обороны врага расширяется.