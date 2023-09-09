В населенном пункте Клещеевка осталось всего полторы улицы, которые пытаются контролировать российские войска. Враг понемногу откатывается назад, однако Вооруженным силам Украины это дается ценой больших усилий.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, который сейчас воюет на Бахмутском направлении.

По его словам, российские оккупационные войска понемногу постоянно откатывается назад, создавая на ходу позиции и пытаясь закрепиться на них.

"В Клещеевке осталось всего полторы улицы, которые пытаются контролировать российские войска. Но им это тяжело удается. И такая ситуация в целом по всей линии Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка. Враг постоянно понемногу откатывается назад, создавая на ходу позиции и пытаясь закрепиться на них", - пишет Максим Жорин.

Как отмечает военный, надо понимать, что от населенных пунктах, по сути, остались только названия.

"Надо понимать, что населенные пункты они уже называются очень условно. От них почти ничего не осталось. Иногда даже сложно догадаться, где граница между домами проходила. Все это только сплошные развалины", - объяснил Максим Жорин.

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