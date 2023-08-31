Российские оккупационные войска очень пугает движение Вооруженных сил Украины возле Андреевки, они всеми силами пытаются его остановить или замедлить. Для этого противник прибег к использованию запрещенного во всем цивилизованном мире химическому оружию.

Об этом в своем телеграмм-канале рассказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, который сейчас воюет на Бахмутском направлении.

По словам военного, оккупанты на этом направлении постоянно используют артиллерию и авиацию, а в последние дни добавилось еще и химическое оружие.

"Бойцам приходится использовать противогазы и респираторы, но отравления все равно бывают – очень сложно спланировать, что п*доры вдруг решат использовать химическое оружие на определенных позициях. Такое поведение объясняется тем, что их очень пугает наше движение возле Андреевки, которое они пытаются остановить любым способом. Но даже к химическому оружию нам уже не привыкать, и это точно не сможет полностью изменить наши планы по продвижению на Бахмутском направлении", - заявил Максим Жорин.

Кроме того, военный сообщил, что оккупанты уже не бросают в бой без амуниции и вооружения "несчастных чмобиков". Даже если это плохо обученные и не разбирающиеся в военном деле бойцы, теперь они имеют как минимум базовую амуницию и вооружение.

"Также их всегда поддерживает плотно и массово работающая артиллерия, и авиация. Они достаточно массово используют "Ланцеты", и FPV-дроны для поражения техники, личного состава и наших артиллерийских систем. С этим сложно бороться, но некоторые инструменты для уменьшения риска находим", - рассказал Максим Жорин.

По его словам, вражеские беспилотники донимают ВСУ и днем, а их артиллерия работает всю ночь. Однако, ситуацию с бронетехникой враги имеют худшую, потому что почти каждый день ВСУ ее уничтожают.

Последние новости Украины:

Напомним, Горела даже земля: растет количество жертв новых атак россиян по Украине.

Как сообщала Politeka, Токмак не имеет стратегического значения: украинцам назвали более важное направление.

Также Politeka писала, что Залужный сказал, сколько ракет и "Шахедов" россияне запустили ночью по Украине: удалось ли сбить все.