Россия продолжит атаковать тыловые города, в том числе гражданскую инфраструктуру этой осенью и зимой. Однако, в отличие от прошлого осенне-зимнего периода, в этом году атаки будут не такими массированными, потому что у них нет такого запаса ракет.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, Россия может снова попытаться окунуть Украину в темноту и холод. Однако, у противника уже не такого количества ракет для массированных атак. Если в прошлом году они могли за одну атаку выпустить по Украине 70-80, а иногда и сотню ракет, то сейчас такой возможности у оккупантов нет.

"У них нет такого запаса ракет, поскольку они его отстреляли. И сейчас мы чаще видим, и имеем свидетельство о том, что они стреляют теми ракетами, которые были изготовлены из колес. То есть, эти ракеты более или менее свежей разработки. Соответственно, они стреляют теми запасами, которые только что сделали", - говорит Денис Попович.

По его подсчетам, в нынешних условиях Россия сможет примерно раз в неделю выпускать по Украине примерно 30 ракет. Это то количество, которое они могут производить за неделю.

"Хотя я сомневаюсь, что будет именно такой темп. Скорее всего, они там могут отстрелять небольшое количество ракет, нащупать нашу систему ПВО и ударить там, где-то баллистикой, где-то С-300, как они это делают. То есть ракетные удары будут, но они будут менее массированными", - считает эксперт.

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