По словам координатора группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, судя по всему командование противника начало формирование эшелона войск прикрытия Токмака.

Также Машовец сообщил в своем телеграм-канале, что восточнее села Новопрокоповка продолжаются бои на первой позиции главного рубежа обороны противника. В районе села Вербовое, очевидно, противник уже ввел, или в ближайшее время введет, подразделения 44-й воздушно-десантной дивизии.

Таким образом, отмечает Машовец, на данный момент на Токмацком направлении командованием противника развернуты уже три дивизии из состава воздушно-десантных войск. Эксперт также предположил, что в ближайшее время там появится еще одна.

Возвращаясь к ситуации на флангах, военный эксперт предположил, что в ближайшее время оккупанты попытаются совершить две вещи – усилить свою тактическую группу по рубежу Нестерянка-Копани, а также силами 42-й мотострелковой дивизии, обороняющейся "на острие" полосе наступления ВСУ, попытается максимально ее сузить.

Для этого оккупантам необходимо будет полностью остановить передовые подразделения ВСУ между Новопрокоповкой и Вербовым, однако «на данный момент, противник, просто не в состоянии этого добиться».

«Поэтому, в общем, оценивая шансы противника на осуществление ряда успешных фланговых контратак на Токмакском направлении, можем констатировать, что на данный момент существует больше факторов, которые скорее мешают этому, чем факторов, которые этому способствуют», - заключил Машовец.

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