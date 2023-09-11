В прошлом году российские оккупанты прицельно били по объектах энергетической инфраструктуры Украины, чтобы лишить мирное население света и тепла. В этом году тенденция продолжится, однако, есть нюансы.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, украинском правительству нужно перевести в государственную собственность теплоэлектростанции, забрать у олигархов и передать их на баланс Энергоатома.

"Это как раз те балансирующие мощности, которые нужны атомным реакторам для того, чтобы, выйдя на номинальную мощность, балансировать либо сбрасывая, либо увеличивая потребляемую мощность и удерживая частоту. Вот если это произойдет, естественно, это все будет под контролем государства. Когда энергогенерация будет под контролем государства, мы эту зиму можем пройти легко", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, есть и другие нюансы, которые повлияют на прохождение осенне-зимнего периода.

"Количество зенитно-ракетных комплексов и плотность ПВО у нас увеличилась, а количество ракет у россиян уменьшилась, причем в разы уменьшилась. В прошлом году они начинали с тысяч ракет, которые у них были на складах, а сейчас у них около 5-6 сотен, не более того", - рассказал Роман Свитан.

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