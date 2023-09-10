Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, смогут ли украинские защитники прорвать фронт до конца текущего года. Об этом специалист поделился в интервью для Politeka Online.

"Мы видим, что наши двигаются достаточно вперед и здесь я могу сказать, что мои прогнозы более оптимистичны наших американских коллег. Движение идет, противник отчаянно пытается удержать ситуацию под контролем, но зона взаимодействия на линии фронта увеличивается", - рассказал специалист.

Специалист добавил, что таким образом российские войска растягивают свои силы на фронте, ведь пытаются удержать больший участков линии фронта с меньшими силами. Это из-за того, что Россия пока не может нарастить количество войск серьезно на линии соприкосновения.

Поэтому продвижение ВСУ на Запорожском и других направлениях могут привести к прорыву российской обороны. Это даже может быть не обязательно Работино и Вербовое, а другая менее медийная точка.

Если такой прорыв будет произведен, это будет серьезный удар для России в военном и политическом плане. Поэтому оккупанты попытаются компенсировать свои потери за счет накопления ресурсов и удара, например, по восточному флангу.

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