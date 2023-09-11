В районе южнее Бахмута российское командование не может определиться, какой именно участок для него наиболее опасен.

Неблагоприятная для российских оккупантов ситуация сложилась и в направлении Андреевка - Отрадовка, и в районе Клещеевки. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Так, попытка контратаковать северо-западнее с.Клещеевки в направлении батальонного района обороны, занятого ВСУ в ходе их наступления, у оккупантов провалилась.

Тем временем в районе с.Андреевка, как отметил Константин Машовец, противник хотя и удерживает сам поселок, однако, очевидно, передовые подразделения ВСУ вышли к железной дороге севернее и южнее него.

Более того, передовые подразделения ВСУ, судя по всему, достаточно активно двигаются вдоль железной дороги в направлении Зеленополья и Курдюмовки, к западной окраине которой они вышли еще раньше.

"Очевидно, что если украинское наступление к югу от г.Бахмут будет продолжаться в том же ключе и с тем же темпом, командующему 8-й общевойсковой армией противнику придется очень "сильно подумать" над вопросом "изыскания дополнительных резервов".

Причем, ему это придется делать довольно быстро, ведь если ВСУ прорвутся со стороны Клещеевки до окраины г.Бахмут (а там очень близко), или "узел обороны" Курдюмовка - Зеленополье падет, ему придется думать совсем о других вещах", — добавил военный обозреватель.

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