Так, за прошедшие сутки оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населенных пунктов области.

Также сообщается, что в с. Андреевка Изюмского района в поле взорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. К счастью, ранения водителя оказались легкими.

Кроме того, на Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах. Цель врага – недопущение переброски наших войск на угрожающие направления.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

Также оккупанты атаковали Украину 33 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 26 были уничтожены.

"В результате российских террористических атак разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура", - сообщили в Генштабе.

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Россияне ударили ракетами и "Шахедами" – известно о последствиях.

Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.

Также сообщалось, что ситуация под Купянском осложнилась.