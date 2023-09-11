Подразделения противника отошли с северной части Новомайорского и сейчас пытаются удержать его центральную и южную части. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Таким образом, размер тактического плацдарма ВСУ на р.Шайтанка в районе с.Новомайорское вырос. Судя по всему, противнику таки придется задействовать на этом направлении либо дополнительные подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты, либо 110-ю отдельную мотострелковую бригаду", — пишет экперт.

Константин Машовец также отметил, что в районе Приютного оккупанты стремятся любой ценой вытеснить наши подразделения западнее дороги Приютное - Новодаровка. По его мнению, активность подразделений противника на этом участке обусловливалась не желанием прорваться к прудам южнее с.Ровнополь, а стремлением "отодвинуть" передовые подразделения ВСУ от собственно с.Приютное.

"Учитывая тот факт, что российское командование вернуло 247-й десантно-штурмовой полк (дшп) (который и был ранее "главным действующим лицом" в "приютинских" атаках) с этого участка в состав основных сил 7-й дшд на Токмакском направлении, очевидно, что оно не рассматривает на данный момент этот участок, как перспективный в смысле глубокого обхода правого фланга тактической группы ВСУ, которая удерживает с. Старомайорское. Наиболее вероятно его стремление таки создать себе удобные условия, для удержания рубежа Приютное - Заветное Желание", — добавил военный обозреватель.

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