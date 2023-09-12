Новый украинский дрон возможно уже используется в операциях против российских военных объектов.

Украинские спецслужбы прикладывают максимум усилий, чтобы сделать жизнь врагам даже на их собственной территории страшной. ГУР и СБУ разрабатывают новые планы на эту осень, а на переднем фронте боевых действий появляется все больше украинского производства вооружения.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан провел анализ того, как быстро могут развиваться события.

Согласно Главному управлению разведки Украины, уже составлен конкретный список легитимных военных целей как в рф, так и на временно оккупированных территориях, которые необходимо уничтожить.

Эксперт предположил, что новый украинский дрон возможно уже используется в операциях против российских военных объектов.

Этот беспилотник представляет собой серьезное вооружение, скорее всего, собранное из европейских или американских компонентов. Его характеристики и возможности свидетельствуют о его серьезности. Полетная дальность в 800 километров делает его далеко за пределами Москвы, добавил эксперт.

Эксперт также подметил, когда Украина мобилизует свои главные резервы для предстоящего наступления, тогда противник будет готов нанести удар в направлении Луганска.

Для российских сил это критически важно остановить продвижение украинских оборонительных сил около Берховки, на пути к Бахмуту, потому что их риск оказаться в окружении значительно возрастает.

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Также сообщалось, что ситуация под Купянском усложнилась.