После нескольких серьезных ударов по Крымскому мосту, движение по этой переправе сложно назвать стабильным и спокойным. Там постоянно что-то ремонтируют, останавливают движение, проверяют транспорт и усиленно охраняют. Однако, все эти меры бесполезные, так как мосту осталось недолго стоять.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, недавно спикер южной группировки украинских войск Наталья Гуменюк намекнула, что готовятся новые удары по мосту, которые могут вывести его из строя надолго.

"Я бы не анонсировал эти удары. Но мы понимаем, что они будут, да, они будут. Не важно каким образом – или это очередной автомобиль с гексогеном проедет, и там уже будет не 20 т, а 30 т гексогена, или это будет надводный дрон, или воздушный дрон, или подводный. Дрон, который там наши изобретатели уже тестируют. И кстати, по поводу надводных дронов, мы же видели, как увеличивается количество взрывов от СБУ в коллаборации там с нашими классными разработчиками", - рассказал Иван Ступак.

Эксперт напомнил, что изначально были образцы дронов, которые могли вмещать 300 кг взрывчатки, потом уже появились образцы с 480 кг взрывчатки.

"Крайний, который попал в опору Крымского моста был 850 кг. И сейчас уже есть там информация о том, что есть тестирование, есть испытание тонны – тысячи адских килограммов взрывчатки. То есть, мы понимаем, что для Крымского моста есть большие вызовы", - подытожил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Ситуация на фронте неожиданно изменилась: что задумали оккупанты на Токмакском направлении.

Как сообщала Politeka, Уклонисты в Одесской области получили немалый срок из-за "самоволки": что решил суд.

Также Politeka писала, что Новая массированная атака рф: оккупанты изменили форму террора, украинцам указали на тревожный нюанс.