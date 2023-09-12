Военный эксперт объяснил ситуацию на юном фронте, а также то, что происходит около Опытного.

Существенных продвижений ВСУ на фронте нет, однако информация о том, что происходит в районе Опытного, свидетельствует о том, что украинские войска давят на противника.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, информация о продвижении украинских войск около Опытного говорит о том, что ВСУ давят на врага и вынуждают его перебрасывать на это направление дополнительные силы.

"Противник не всегда может удерживать наше продвижение. И мало того, такое пусть небольшое, но продвижение, должно быть достаточно важным таким сигналом для противника, что нужно уделять этому участку фронта значительное внимание, и перебрасывать туда силы", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас в фокусе медийного внимания больше южный фронт, и все понимают, что так происходит. И речь идет не только о Мелитопольском направлении, но и о Бердянском.

"И если посмотреть на всю линию фронта на сегодняшний день, мы видим достаточно высокий уровень напряженности. И такое натяжение свидетельствует о том, что буквально каждый день мы можем ожидать определенную информацию, определенные новости, которые существенно могут изменить ситуацию на фронте. Мы понимаем, что в случае прорыва этих линий фронта, над которыми сейчас активно работаем, ситуация может коренным образом измениться", - говорит Сергей Грабский.

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