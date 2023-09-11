ВСУ за прошедшие расширили сутки свое вклинивание в первую позицию главного рубежа обороны противника между с.Роботино и с.Вербовое. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Эксперт отметил, что полевая дорога между Новопрокоповкой и Вербовым была перерезана передовыми подразделениями ВСУ, и хоть они немного отошли к северу от нее, однако оставили ее под огневым контролем.

"201-й, 71-й и 210-й мотострелковые полки противника пытаются контратаковать вклинение ВСУ в первую позицию своего главного рубежа обороны, как восточнее Новопрокоповки, так и на "острие" вклинивания", — пишет Константин Машовец.

Кроме этого, на участке обороны 70-го мотострелкового полка противник безупешно попытался атаковать вдоль дороги Новоданиловка - Новопрокоповка в сторону западной окраины с.Роботино.

"В общем, украинские войска расширили за прошедшие сутки свое вклинивание в первую позицию главного рубежа обороны противника между с.Роботино и с.Вербовое до более 10 км, причем, создав адекватные тактические группы, прикрывающие его фланги (по крайней мере, в районе с. Вербовое это происходит настолько эффективно, что противник вынужден изымать туда все свои резервы, которые подходят на это направление на данный момент)", — добавил военный обозреватель.

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