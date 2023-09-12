Как сообщили в местном паблике, умерла женщина, пострадавшая в результате атаки 6 сентября.
За ее жизнь боролись медики Днепра, однако, к сожалению, женщина не выжила.
«Вечная память»,
«Соболезнования близким»,
"Царство небесное", - пишут укранцы в соцсетях.
Отметим, после ракетного удара по Константиновке шестеро людей были перевезены в больницу имени Мечникова в Днепре.
Пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, дышать им помогали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Все очень тяжелые. Там, где взрываются ракеты, а это несколько тонн взрывчатого вещества, к сожалению, ничего живого не остается", – говорили врачи.
У одной из пострадавших была остановка сердца.
"Одной женщине пришлось запускать сердце, потому что была остановка. Но сегодня в реанимации мы почти всех стабилизировали. Хотя за ночь совершили шесть тяжелых операций… У нас ночью работали 40 хирургов», – рассказывали в больнице.
Напомним, днем 6 сентября россияне обстреляли центральный рынок в городе Константиновка в Донецкой области. Вечером того же дня спасатели и военные завершили разбирать завалы.
На утро 17 сентября было известно о 16 погибших и 33 раненых.
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