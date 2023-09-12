Страшная цифра жертв после ракетного удара по мирной Константиновке Донецкая области изменилась.

Как сообщили в местном паблике, умерла женщина, пострадавшая в результате атаки 6 сентября.

За ее жизнь боролись медики Днепра, однако, к сожалению, женщина не выжила.

«Вечная память»,

«Соболезнования близким»,

"Царство небесное", - пишут укранцы в соцсетях.

Отметим, после ракетного удара по Константиновке шестеро людей были перевезены в больницу имени Мечникова в Днепре.

Пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, дышать им помогали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Все очень тяжелые. Там, где взрываются ракеты, а это несколько тонн взрывчатого вещества, к сожалению, ничего живого не остается", – говорили врачи.

У одной из пострадавших была остановка сердца.

"Одной женщине пришлось запускать сердце, потому что была остановка. Но сегодня в реанимации мы почти всех стабилизировали. Хотя за ночь совершили шесть тяжелых операций… У нас ночью работали 40 хирургов», – рассказывали в больнице.

Напомним, днем 6 сентября россияне обстреляли центральный рынок в городе Константиновка в Донецкой области. Вечером того же дня спасатели и военные завершили разбирать завалы.

На утро 17 сентября было известно о 16 погибших и 33 раненых.

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