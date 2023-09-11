Так, минулої доби окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області.

Також повідомляється, що у с. Андріївка Ізюмського району у полі підірвався на невстановленому вибуховому пристрої комбайн. На щастя, поранення водія виявилися легкими.

Крім того, на Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах. Мета ворога - недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Додамо, за даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах України.

Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 26 було знищено.

"Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура", - повідомили в Генштабі.

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Нагадаємо також, що були розсекречені нові успіхи ЗСУ під Донецьком.

Також повідомлялося, що ситуація під Куп'янськом ускладнилася.