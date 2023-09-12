Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал об очередной "зраде" от певицы и телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко, прославившейся благодаря шоу "Орел и решка".

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает еще одна невероятная украиночка Регина Тодоренко. Региша теперь ведет программу о путешествиях на одном из каналов параши. Называется эта передача "Руссо-экспрессо". Формат, кстати, очень напоминает "Орел и Решка", но в принципе россиянам не привыкать что-то у кого-то воровать", - заявил Слава Демин.

Демин отметил, что на заставке этого проекта Тодоренко превратилась в настоящую патриотку рф.

"На фото посмотрите, как она счастливо позирует в красной шапке-ушанке и держит чемодан с названиями городов россии. А ведет она эту программу с недопевцом и недокомиком Тимуром Родригесом.

И здесь, друзья, у вас может возникнуть вопрос: зачем я рассказываю об этих чмонях. Я вам отвечу: я считаю, что мы должны помнить тех, кто плюет нам прямо в лицо своим поведением, чтобы после победы, не дай бог, не принять их к себе обратно", - подчеркнул Слава Демин.

Ранее Слава Демин отметил Регину Тодоренко позорным званием "чмоня недели" за то, что пока россияне обстреливали ее родную Одессу, артистка веселилась и выпустила аудиоспектакль для российских детей, который озвучивали путинисты Валерия и Киркоров.

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