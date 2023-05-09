Популярний український радіоведучий, блогер та інтерв'юер Слава Дьомін, який уперше за довгий час поділився кадром зі своєю дитиною, презентував топ гучних новин у світі шоу-бізнесу. Одна новина досить сильно розлютила шанувальників Дьоміна.

Слава Дьомін написав в Інстаграм про чергову скандальну заяву Софії Стужук. У випуску новин шоу-бізнесу він також розповів про:

Вартість церемонії коронації Чарльза ІІІ;

Міністр закордонних справ нагородив 13-річну Софію Самолюк;

У Ліверпулі розпочалося Євробачення;

Хто конкурент на перемогу у дуету Tvorchi;

пісків цілував руки Пугачової;

Багато хто в мережі звернув увагу саме на те, що втікач Софія Стужук продовжує поводитися неналежним чином. Слава Дьомін нагадав, вона не лише втекла з країни і вирішила не повертатися, а й почала працювати з росіянами і всіляко уникає теми вторгнення окупантів, заявляючи, що вона «поза політикою».

Багатьох обурили її коментарі після обстрілу, Стужук не вигадала нічого кращого, як заявити, що вона просто не читає новини.

«Хто це взагалі така… вперше чую. За кораблем її; Я так агресивно почала ставитися до блогерів!; Скільки він ще народжуватиме, щоб тільки її дивилися. Це днище; Давно відписалася!;

Я зазвичай гидота не пишу, але тут прямо заслужила; Я навіть не думаю, що бабло, там просто справді клепки не вистачає; Хоча знаю багато людей, які з неї робили як культ та зразок краси».

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